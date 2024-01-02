Ракета вдарила по багатоповерхівці в Києві: жахливі фото зруйнованого будинку на Солом'янці

Сьогодні зранку, 2 січня, агресорка Росія завдала масового удару ракетами по Києву. Внаслідок падіння уламків у столиці сталося руйнування будинків та пошкодження інфраструктури. Найбільше дісталося Солом’янському районі, де сталися займання багатоповерхівок.

ТСН.ua зібрав жахливі фото наслідків російської атаки.

Місцева влада повідомила, що у Солом’янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. На поверхах були заблоковані 17 мешканців. Рятувальники врятували 57 осіб та 134 людини евакуювали. Наразі пожежу вже локалізовано. Втім, ліквідація наслідків досі триває.

Станом на 13:00 відомо, ракетна атака забрала життя двох мешканців багатоповерхового будинку. Крім того, майже пів сотні мешканців опинилися у лікарні.

Наслідки атаки

У Києві загинуло дві людини.

Рятувальники евакуювали з пошкодженого будинку понад 130 мешканців. / Фото: Associated Press

Пошкоджена багатоповерхівка на Солом'янці у Києві. / Фото: Associated Press

Рятувальники ліквідують наслідки ракетних ударів по Києву 2 січня. / Фото: Associated Press

Ракетний удар по Києву 2 січня 2024-го / Фото: Associated Press

Ракетний удар по Києву 2 січня 2024-го. / Фото: Associated Press

Ракетний удар по Києву 2 січня 2024-го. / Фото: Associated Press

Нагадаємо, зранку окупаційні війська запустили по Києву "Кинджали" та крилаті ракети. Внаслідок такої масованої атаки сталися руйнування житлових будинків, а також пошкодження інфраструктури.

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