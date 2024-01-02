"Це справжній жах": рятувальники розбивають завали на місці атаки по багатоповерхівці у Києві

На місці атаки біля багатоповерхівки у Солом'янському районі у Києві продовжують працювати рятувальники. Деякі осередки загорання ще продовжують гасити.

Про це йдеться у включенні під час телемарафону у вівторок, 2 січня.

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"Те, що тут відбувається - це справжній жах. Будівля, яка позаду мене, багатоповерхівка, вона і зараз ще димить. Пожежники ще кілька хвилин тому ще піднімалися на пожежному крані до середніх поверхів будинку і продовжували гасити пожежу. Деякі осередки ще продовжують гасити. І це лише одна сторона будинку, де є влучання. На іншу сторону будинку, де епіцентр влучання, нашу знімальну групу та інші знімальні групи не пускають. Там працюють рятувальники до цих пір, працює поліція. Вони розбирають завали і ще тушать усі осередки пожежі", - розповіла кореспондентка одного із телеканалів.

Біля будинку розгорнуто штаб "Червоного Хреста". Там люди можуть зігрітися, отримати першу необхідну психологічну допомогу.

"Мешканці знаходяться в шоковому стані через те, що відбулося. Рятувальники зараз надавали першу домедичну допомогу жінці. У неї був серцевий напад. Потім її доправили до лікарні", - додала вона.

За її словами, станом на обід рятувальники не можуть сказати, коли закінчать роботу із розбирання завалів.

"Вікна вибиті майже в усіх квартирах будинку. Дуже багато скла, віконні рами на подвір'ї. Коли ми йшли до будинку, то бачили, що внаслідок влучання прорвало трубу. Деякі машини майже потонули в цій гарячій воді. Біля будинку справжній потоп", - зауважила журналістка.

Нагадаємо, Кличко повідомив, що внаслідок ракетного удару у Солом'янському районі зросла кількість постраждалих.

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