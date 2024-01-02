У Києві сталося влучання ракети: що відомо

Російські окупанти вдарили ракетами по Києву під час масштабної тривоги зранку 2 січня. Сталося влучання в одному з районів міста.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У Подільському районі, попередньо, влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури", - наголосив він.

За словами Кличка, всі служби прямують на місце.

Як повідомлялося, у Києві уламки ракети впали на багатоповерхівку в Печерському районі. Також відомо про падіння уламків у Оболонському, Голосіївському, Подільському та Святошинському районах.

Читайте також: