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"Кинджали" летять на Київ - ПС

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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"Кинджали" летять на Київ - ПС

Літак МіГ-31К з ракетою "Кинджал" на підвісці / Фото: kremlin.ru

У Києві лунають вибухи.

Надзвукові ракети "Кинджали" летять у напрямку Києва. 

Про це повідомляють Повітряні сили.

За даними ПС, "Кинджали" зафіксували із Сумської області в напрямку Києва. 

Також додають, що можливі повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Як повідомляють кореспонденти ТСН.ua, у Києві пролунали потужні вибухи. Працюють протиповітряна оборона.

Чи є влучання і постраждалі - станом на 8 ранку невідомо.

Нагадаємо, через масововану атаку окупантів в Києві частково зникло світло.

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