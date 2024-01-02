"Кинджали" летять на Київ - ПС

У Києві лунають вибухи.
Надзвукові ракети "Кинджали" летять у напрямку Києва.
Про це повідомляють Повітряні сили.
За даними ПС, "Кинджали" зафіксували із Сумської області в напрямку Києва.
Також додають, що можливі повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".
Як повідомляють кореспонденти ТСН.ua, у Києві пролунали потужні вибухи. Працюють протиповітряна оборона.
Чи є влучання і постраждалі - станом на 8 ранку невідомо.
Нагадаємо, через масововану атаку окупантів в Києві частково зникло світло.
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