У двох районах Києва вибухи: падають уламки ракети

У місті - гучно.
У Києві під час масштабної повітряної тривоги спрацювали сили ППО. Сталися падіння уламків збитої ракети.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Вибухи в столиці. Зокрема, в Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку. Лунають вибухи на Оболоні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві сталися вибухи зранку 2 січня. Місцева влада інформує, що столиці та області працює ППО.
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