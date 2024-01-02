У двох районах Києва вибухи: падають уламки ракети

У Києві під час масштабної повітряної тривоги спрацювали сили ППО. Сталися падіння уламків збитої ракети.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці. Зокрема, в Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку. Лунають вибухи на Оболоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві сталися вибухи зранку 2 січня. Місцева влада інформує, що столиці та області працює ППО.

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