Після гучних вибухів у Києві почало зникати світло та вода

У Києві зранку 2 січня сталися гучні вибухи, а після них у деяких районах міста розпочалися перебої з електрикою. Крім того, світло зникло і в області.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

Відомо, що перебої з електрикою розпочалися на Правому березі міста. Зокрема, на Виноградарі, у Святошинському, Солом'янському районах, на Оболоні, Нивках, Дорогожичах. Крім того, у містян зникає і водопостачання.

Проблеми з електрикою і місті підтвердив і мер Віталій Кличко: "Частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені".

Також, з його слів, у деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

У ДТЕК підтвердили, що через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах

"Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім світло", - наголошують енергетики.

Як повідомлялося, у Києві уламки ракети впали на багатоповерхівку в Печерському районі. Також відомо про падіння уламків у Оболонському, Голосіївському, Подільському та Святошинському районах.

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