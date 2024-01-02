"Кинжалы" летят на Киев — ПС

Сверхзвуковые ракеты "Кинжалы" летят в направлении Киева.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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По данным ПС, "Кинжалы" зафиксировали из Сумской области в направлении Киева.

Также добавляют, что возможны повторные пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Как сообщают корреспонденты ТСН.ua, в Киеве прогремели мощные взрывы. Работают противовоздушная оборона.

Есть ли попадания и пострадавшие – по состоянию на 8 утра неизвестно.

Напомним, из-за массированной атаки кафиров в Киеве частично исчез свет.

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