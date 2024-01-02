Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Кинжалы" летят на Киев — ПС

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
5629
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Кинжалы" летят на Киев — ПС

Самолет МиГ-31К с ракетой "Кинжал" на подвеске / Фото: kremlin.ru

В Киеве раздаются взрывы.

Сверхзвуковые ракеты "Кинжалы" летят в направлении Киева.

Об этом сообщают Воздушные силы.

По данным ПС, "Кинжалы" зафиксировали из Сумской области в направлении Киева.

Также добавляют, что возможны повторные пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Как сообщают корреспонденты ТСН.ua, в Киеве прогремели мощные взрывы. Работают противовоздушная оборона.

Есть ли попадания и пострадавшие – по состоянию на 8 утра неизвестно.

Напомним, из-за массированной атаки кафиров в Киеве частично исчез свет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
5629
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация