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В двух районах Киева взрывы: падают обломки ракеты

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
9876
Время на прочтение
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В двух районах Киева взрывы: падают обломки ракеты

Киев. / Фото: Associated Press

В городе – громко.

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги сработали силы ПВО. Произошли падение обломков сбитой ракеты.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Раздаются взрывы на Оболони", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве произошли взрывы утром 2 января. Местные власти информируют, что столицы и области работают ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
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