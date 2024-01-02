В двух районах Киева взрывы: падают обломки ракеты

В городе – громко.
В Киеве во время масштабной воздушной тревоги сработали силы ПВО. Произошли падение обломков сбитой ракеты.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Раздаются взрывы на Оболони", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве произошли взрывы утром 2 января. Местные власти информируют, что столицы и области работают ПВО.
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