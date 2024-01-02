В Киеве обломки ракеты упали на многоэтажку

В Киеве с утра 2 января во время работы сил ПВО произошло падение обломков в разных районах города. В частности, в Печерском – на многоэтажку.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

"В результате ракетной атаки зафиксировано падение останков в Печерском р-не на крышу многоэтажного жилого дома", — говорится в сообщении.

Впоследствии руководитель КМВА Сергей Попко отметил, что в Печерском районе зафиксировано еще падение останков на жилой дом. Информация уточняется.

Следует отметить, что ранее мэр города Виталий Кличко информировал о произошедшем вызове экстренных служб в Печерский район столицы.

Также известно о падении обломков в Оболонском, Голосеевском, Подольском и Святошинском районах.

Как сообщалось ранее, после громких взрывов в Киеве начали исчезать свет и вода. Известно, что перебои с электричеством начались на Правом берегу города.

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