В Киеве произошли взрывы: что известно

В Киеве с утра вторника, 2 января, произошли взрывы. Громко было во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают мониторинговые группы и начальник КМВА Сергей Попко.

"Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

В свою очередь, Воздушные силы ВСУ информировали о ракетах в направлении Киева.

Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Это уже вторая тревога в области с начала этих суток. Первая продолжалась с 01:25 до 04:26, вторая началась в 05:54.

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