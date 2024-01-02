Воздушные силы предупреждают о большом количестве ракет в направлении Киева

Воздушные силы предупреждают о большом количестве ракет по направлению к Киеву во время масштабной воздушной тревоги утром 2 января.

Об этом ПС сообщили в своем Telegram-канале.

"Киев — находитесь в укрытиях. Многие ракеты в вашем направлении", — говорится в сообщении.

Впоследствии украинские защитники сообщили, что российская армия запустила "Кинжалы" в направлении столицы.

Напомним, около 06:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога, связанная с ракетной угрозой. После семи часов в городе произошли первые взрывы. Россияне били ракетами. Вновь были звуки взрывов раздавались в столице около 09:20.

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