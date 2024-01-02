У Києві уламки ракети впали на багатоповерхівку

У Києві зранку 2 січня під час роботи сил ППО сталося падіння уламків у різних районах міста. Зокрема, у Печерському - на багатоповерхівку.

Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському р-ні на дах багатоповерхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Згодом керівник КМВА Сергій Попко наголосив, що в Печерському районі зафіксовано ще падіння решток на житловий будинок. Інформація уточнюється.

Слід зауважити, що раніше мер міста Віталій Кличко інформував про те, що стався виклик екстрених служб у Печерський район столиці.

Також відомо про падіння уламків у Оболонському, Голосіївському, Подільському та Святошинському районах.

Як повідомлялося раніше, після гучних вибухів у Києві почало зникати світло та вода. Відомо, що перебої з електрикою розпочалися на Правому березі міста.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.