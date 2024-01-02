После громких взрывов в Киеве начали исчезать свет и вода

В Киеве с утра 2 января произошли громкие взрывы, а после них в некоторых районах города начались перебои с электричеством. Кроме того, свет исчез и в области.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

Известно, что перебои с электричеством начались на Правом берегу города. В частности, на Виноградаре, Святошинском, Соломенском районах, Оболони, Нивках, Дорогожичах. Кроме того, у горожан исчезает и водоснабжение.

Проблемы с электричеством и городом подтвердил и мэр Виталий Кличко: "Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены".

Также, по его словам, в некоторых районах отсутствует давление в водопроводной сети.

В ДТЭК подтвердили, что из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах

"Только что ситуация безопасная позволит, обязательно вернем всем свет", — подчеркивают энергетики.

Как сообщалось, в Киеве обломки ракеты упали на многоэтажку в Печерском районе. Также известно о падении обломков в Оболонском, Голосеевском, Подольском и Святошинском районах.

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