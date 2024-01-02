В Киеве произошло попадание ракеты: что известно

Российские кафиры ударили ракетами по Киеву во время масштабной тревоги утром 2 января. Произошло попадание в одном из районов города.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В Подольском районе предварительно попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры", — подчеркнул он.

По словам Кличко, все службы направляются на место.

Как сообщалось, в Киеве обломки ракеты упали на многоэтажку в Печерском районе. Также известно о падении обломков в Оболонском, Голосеевском, Подольском и Святошинском районах.

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