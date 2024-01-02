Ракетний удар по Києву: є постраждалі

Сталася пожежа у багатоповерхівці.
У Києві під час масованого ракетного удару 2 січня є постраждалі. Спочатку було відомо про трьох травмованих, але їхня кількість зросла до десяти.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці", - йдеться у дописі міського голови.
Пізніше, о 08:34, мер повідомив, що кількість травмованих зросла до десяти. Девʼятьох потерпілих госпіталізували, а одному надали допомогу на місці.
За словами Кличка, у багатоповерховому будинку сталося загоряння внаслідок ракетної атаки.
Як повідомлялося, у Києві сталося влучання ракети. Попередньо, "приліт" у Подільському районі. Влучання сталося на територію обʼєкту цивільної інфраструктури".