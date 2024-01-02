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Атака по Києву: Кличко повідомив деталі про "прильоти" і наслідки

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
2026
Час на прочитання
1 хв
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Атака по Києву: Кличко повідомив деталі про "прильоти" і наслідки

Віталій Кличко / Фото: Віталій Кличко/Тelegram

У столиці є влучання в будівлю соціальної інфраструктури та в дах багатоповерхівки.

Внаслідок ракетної атаки по Києву вранці 2 січня зафіксовані влучання в кількох районах, внаслідок чого спалахнули пожежі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За даними міського голови, внаслідок ракетних ударів у Подільському районі столиці виникли пожежі в декількох місцях.

Водночас у Святошинському є влучання в будівлю соціальної інфраструктури. У Печерському районі зафіксовано влучання в дах багатоповерхівки. Також є виклик ще за однією адресою.

В Оболонському районі палає складське приміщення. У Деснянському – загоряння в будівлі супермаркету.

Скрізь працюють екстрені служби.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 2 січня влаштували масовану атаку по Києву ракетами "Кинджал". У деяких районах столиці зникли світло та вода. Є руйнування.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети летять!!! Сильні вибухи!!! Новини 8:00 2 січня 2024 року

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