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Ракетный удар по Киеву: есть пострадавшие

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ракетный удар по Киеву: есть пострадавшие

Фото: Associated Press

Произошел пожар в многоэтажке.

В Киеве во время массированного ракетного удара 2 января пострадали. Сначала было известно о трех травмированных, но их количество выросло до десяти.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В настоящее время трое пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы", — говорится в сообщении городского головы.

Позже, в 08:34, мэр сообщил, что количество травмированных возросло до десяти. Девять пострадавших госпитализировали, а одному оказали помощь на месте.

По словам Кличко, в многоэтажном доме произошло возгорание в результате ракетной атаки.

Как сообщалось, в Киеве произошло попадание ракеты. Предварительно "прилет" в Подольском районе. Попадание произошло на территорию объекта гражданской инфраструктуры".

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