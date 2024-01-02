Атака по Киеву: Кличко сообщил детали о "прилетах" и последствиях

В столице есть попадания в здание социальной инфраструктуры и в крышу многоэтажки.

В результате ракетной атаки по Киеву утром 2 января зафиксированы попадания в нескольких районах, в результате чего вспыхнули пожары.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным городского головы, в результате ракетных ударов в Подольском районе столицы возникли пожары в нескольких местах.

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В то же время в Святошинском есть попадание в здание социальной инфраструктуры. В Печерском районе зафиксировано попадание в крышу многоэтажки. Также есть вызов еще по одному адресу.

В Оболонском районе горит складское помещение. В Деснянском – возгорание в здании супермаркета.

Везде работают экстренные службы.

Напомним, российские оккупанты утром 2 января устроили массированную атаку по Киеву ракетами "Кинжал". В некоторых районах столицы исчезли свет и вода. Есть разрушения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты летят!!! Сильные взрывы! Новости 8:00 2 января 2024 года

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