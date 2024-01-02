Масована ракетна атака на Київ: горять багатоповерхівки і авто, багато потерпілих

Зранку 2 січня російська окупаційна армія завдала ракетних ударів по Києву, зокрема "Кинджалами". Сталися падіння уламків збитих ракет у різних районах столиці. Крім того, є потерпілі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Оперативна інформація станом на 09:00:

Солом’янський район: зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків, є потерпілі. Станом на 09:30 - відомо про 20 травмованих.

Деснянський район: попередньо є займання супермаркету.

Дарницький район: пошкоджено нежитлові приміщення.

Голосіївський район: падіння решток на відкритій території.

Печерський район: падіння уламків на дах 9-поверхового житлового будинку; на один багатоповерховий будинок та приватний будинок.

Оболонський район: є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень.

Подільський район: сталося займання на території ринку; пошкоджено газову трубу, сталося також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Також пошкоджено магістралі водопостачання та горять щонайменше шість авто.

Шевченківський район: падіння решток на відкриту територію.

"Усі екстрені служби працюють по викликах. Через ракетний дар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від ранку 2 січня росіяни б'ють по Києву ракетами. Зокрема, й "Кинджалами". У Солом’янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Спочатку повідомлялося про трьох потерпілих, але станом на 09:30 кількість потерпілих стрімко зросла до 20.

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