Масована ракетна атака на Київ: горять багатоповерхівки і авто, багато потерпілих

У багатьох районах Києва попадали уламки ракет.
Зранку 2 січня російська окупаційна армія завдала ракетних ударів по Києву, зокрема "Кинджалами". Сталися падіння уламків збитих ракет у різних районах столиці. Крім того, є потерпілі.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
Оперативна інформація станом на 09:00:
Солом’янський район: зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків, є потерпілі. Станом на 09:30 - відомо про 20 травмованих.
Деснянський район: попередньо є займання супермаркету.
Дарницький район: пошкоджено нежитлові приміщення.
Голосіївський район: падіння решток на відкритій території.
Печерський район: падіння уламків на дах 9-поверхового житлового будинку; на один багатоповерховий будинок та приватний будинок.
Оболонський район: є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень.
Подільський район: сталося займання на території ринку; пошкоджено газову трубу, сталося також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Також пошкоджено магістралі водопостачання та горять щонайменше шість авто.
Шевченківський район: падіння решток на відкриту територію.
"Усі екстрені служби працюють по викликах. Через ракетний дар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, від ранку 2 січня росіяни б'ють по Києву ракетами. Зокрема, й "Кинджалами". У Солом’янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Спочатку повідомлялося про трьох потерпілих, але станом на 09:30 кількість потерпілих стрімко зросла до 20.
Читайте також:
- У Києві сталося влучання ракети: що відомо
- Повітряні сили попереджають про велику кількість ракет у напрямку Києва
- У Києві знову лунають вибухи
- Після гучних вибухів у Києві почали зникати світло та вода