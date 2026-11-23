Південний міст у Києві / © Texty.org.ua

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У Києві рух поїздів зеленої лінії метрополітену через Південний міст, ймовірно, не відновлять до Нового року.

Про це в ефірі «Київського часу» повідомив голова Дарницької районної державної адміністрації Олександр Ковтунов.

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За словами посадовця, внаслідок ворожих атак були пошкоджені ділянки переправи, якими курсують потяги метро. Наразі фахівці продовжують відновлювальні роботи на об’єкті.

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Відповідаючи на запитання журналістів про те, коли у Києві відновлять рух метро через Південний міст, очільник району дав стриманий прогноз.

«До нового року, мені здається, що ні», — зазначив Олександр Ковтунов.

Водночас посадовець розповів про ситуацію з автомобільним трафіком між лівим та правим берегами столиці.

За словами Ковтунова, після запровадження реверсного руху транспортна ситуація на Дарницькому мосту суттєво покращилася — значних заторів там наразі не спостерігається.

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Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки 20 листопада пошкоджень зазнали Подільський мостовий перехід, Дарницький і Південний мости.

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