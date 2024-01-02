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Ракета ударила по многоэтажке в Киеве: ужасные фото разрушенного дома на Соломенке

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Ракета ударила по многоэтажке в Киеве: ужасные фото разрушенного дома на Соломенке

Ракетный удар по Киеву 2 января. / Фото: Associated Press

Пожар в доме удалось локализовать.

Сегодня утром, 2 января, агрессорка Россия нанесла массовый удар ракетами по Киеву. В результате падения обломков в столице произошло разрушение домов и повреждение инфраструктуры. Больше всего досталось Соломенскому району, где произошли возгорания многоэтажек.

ТСН.ua собрал ужасающие фото последствий российской атаки.

Местные власти сообщили, что в Соломенском районе зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. На этажах были заблокированы 17 человек. Спасатели спасли 57 человек и 134 человека были эвакуированы. Пожар уже локализован. Впрочем, ликвидация последствий продолжается.

По состоянию на 13:00 известно, ракетная атака унесла жизни двух жителей многоэтажного дома. Кроме того, около полусотни жителей оказались в больнице.

Последствия атаки

В Киеве погибли два человека. / ©
В Киеве погибли два человека.
Спасатели эвакуировали из поврежденного дома более 130 человек. / © Associated Press
Спасатели эвакуировали из поврежденного дома более 130 человек. / Фото: Associated Press
Повреждена многоэтажка на Соломенке в Киеве. / © Associated Press
Повреждена многоэтажка на Соломенке в Киеве. / Фото: Associated Press
Спасатели ликвидируют последствия ракетных ударов по Киеву 2 января. / © Associated Press
Спасатели ликвидируют последствия ракетных ударов по Киеву 2 января. / Фото: Associated Press
Ракетный удар по Киеву 2 января 2024-го / © Associated Press
Ракетный удар по Киеву 2 января 2024-го / Фото: Associated Press
Ракетный удар по Киеву 2 января 2024 года. / © Associated Press
Ракетный удар по Киеву 2 января 2024 года. / Фото: Associated Press
Ракетный удар по Киеву 2 января 2024 года. / © Associated Press
Ракетный удар по Киеву 2 января 2024 года. / Фото: Associated Press

Напомним, утром оккупационные войска запустили по Киеву "Кинжалы" и крылатые ракеты. В результате такой массированной атаки произошло разрушение жилых домов, а также повреждение инфраструктуры.

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Дата публикации
Просмотры
2642
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