Ракета ударила по многоэтажке в Киеве: ужасные фото разрушенного дома на Соломенке

Пожар в доме удалось локализовать.
Сегодня утром, 2 января, агрессорка Россия нанесла массовый удар ракетами по Киеву. В результате падения обломков в столице произошло разрушение домов и повреждение инфраструктуры. Больше всего досталось Соломенскому району, где произошли возгорания многоэтажек.
ТСН.ua собрал ужасающие фото последствий российской атаки.
Местные власти сообщили, что в Соломенском районе зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. На этажах были заблокированы 17 человек. Спасатели спасли 57 человек и 134 человека были эвакуированы. Пожар уже локализован. Впрочем, ликвидация последствий продолжается.
По состоянию на 13:00 известно, ракетная атака унесла жизни двух жителей многоэтажного дома. Кроме того, около полусотни жителей оказались в больнице.
Последствия атаки
Напомним, утром оккупационные войска запустили по Киеву "Кинжалы" и крылатые ракеты. В результате такой массированной атаки произошло разрушение жилых домов, а также повреждение инфраструктуры.
Читайте также: