Масований ракетний удар РФ: у Києві виникли проблеми із Інтернетом

Аналітики зазначають, що цей інцидент є найсерйознішим збоєм, який "торкнувся Києва за останні місяці".
Після масованого ракетного удару у Києві 2 січня фіксують проблеми із Інтернет-зв'язком.
Про це повідомлюять у компанії Netblocks.
"Показники свідчать про значне порушення підключення до Інтернету в Києві на тлі нових російських ракетних атак по цивільній і критичній інфраструктурі столиці. Цей інцидент є найсерйознішим збоєм, пов’язаним з конфліктом, який торкнувся Києва за останні місяці", - йдеться у повідомленні.
Як свідчить інфографіка, Інтернет-зв'язок впав до 80% від нормального рівня.
Нагадаємо, під час ракетного обстрілу у деяких районах столиці пропало світло. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.
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