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Масований ракетний удар РФ: у Києві виникли проблеми із Інтернетом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Масований ракетний удар РФ: у Києві виникли проблеми із Інтернетом

Інтернет-зв'язок / Фото: Associated Press

Аналітики зазначають, що цей інцидент є найсерйознішим збоєм, який "торкнувся Києва за останні місяці".

Після масованого ракетного удару у Києві 2 січня фіксують проблеми із Інтернет-зв'язком.

Про це повідомлюять у компанії Netblocks.

"Показники свідчать про значне порушення підключення до Інтернету в Києві на тлі нових російських ракетних атак по цивільній і критичній інфраструктурі столиці. Цей інцидент є найсерйознішим збоєм, пов’язаним з конфліктом, який торкнувся Києва за останні місяці", - йдеться у повідомленні. 

Як свідчить інфографіка, Інтернет-зв'язок впав до 80% від нормального рівня.

Проблеми із Інтернетом у Києві. Інфографіка. ФОТО: Netblocks/X / ©
Проблеми із Інтернетом у Києві. Інфографіка. ФОТО: Netblocks/X

Нагадаємо, під час ракетного обстрілу у деяких районах столиці пропало світло. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.

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Перегляди
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