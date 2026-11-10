У Києві змінили правила проїзду трьома мостами: як тепер дістатися з одного берега на інший

Мости Києва

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ВІд 9 листопада 2026 року в Києві передбачено запровадження резервних схем транспортного сполучення через міст Патона, Північний та Південний мости.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Інформацію також оприлюднили на офіційному сайті МВС. За даними відомства, рішення ухвалили через додаткові безпекові виклики. Нові схеми мають допомогти розвантажити переправи та оптимізувати транспортні потоки між берегами столиці.

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Міст Патона: коли змінюватиметься напрямок руху

На мосту Патона запланували організацію реверсивного руху. Це означає, що в години найбільшого навантаження три з п’яти смуг працюватимуть у напрямку, де очікується інтенсивніший транспортний потік.

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Згідно з оприлюдненою схемою:

З 07:00 до 10:00 три смуги з п’яти передбачені для руху в напрямку правого берега.

З 16:00 до 20:00 три смуги мають працювати в напрямку лівого берега.

Такий розподіл покликаний полегшити ранкові та вечірні поїздки між берегами Дніпра.

Водночас у повідомленні КМДА від 8 листопада зазначалося, що про фактичне запровадження реверсивного руху та особливості його організації міська влада повідомить додатково.

Тому водіям не слід орієнтуватися лише на зазначені години. Перед виїздом необхідно перевіряти актуальні повідомлення та дотримуватися дорожніх знаків і вказівок регулювальників.

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Північний міст: кому дозволено проїзд

На Північному мосту після російської атаки діяли тимчасові обмеження.

Як повідомила Київська міська державна адміністрація, 8 листопада фахівці обстежили конструкції переправи, після чого рух частково відновили.

За оголошеною схемою:

З лівого берега на правий — рух однією смугою виключно для пасажирського транспорту.

З правого берега на лівий — рух двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.

КМДА також повідомила про відновлення руху автобусів № 21, 29тр, 30тр, 31тр, 47тр, 73, 101 та 114.

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Для вантажного транспорту передбачили інший маршрут. На під’їздах до Північного мосту патрульні спрямовуватимуть вантажівки через Подільський мостовий перехід.

Таким чином, водіям легкових автомобілів важливо враховувати напрямок руху, а водіям вантажівок — заздалегідь планувати об’їзд.

Південний міст: що зміниться для вантажівок

На Південному мосту нові правила насамперед стосуються вантажного транспорту.

Вантажівки, які рухаються з лівого берега на правий, за оголошеною схемою спрямовуватимуть через Дарницький міст.

Водночас у МВС зазначили, що для легкових автомобілів і громадського транспорту додаткових обмежень у межах цієї резервної схеми не запроваджують.

Отже, зміни на Південному мосту передусім потрібно враховувати водіям вантажного транспорту. Проте це не виключає інших тимчасових обмежень, які можуть діяти через безпекову ситуацію.

Чому в Києві переглянули схеми руху

Зміни в організації транспортного сполучення пов’язані з наслідками російських атак і необхідністю забезпечити проїзд між берегами Дніпра.

Зокрема, в ніч проти 7 листопада внаслідок російського удару був пошкоджений Північний міст. Пошкоджень зазнали дорожнє покриття, контактна тролейбусна мережа та лінія електропередачі. Через це рух переправою тимчасово перекривали, а громадський транспорт перенаправляли іншими маршрутами.

Після технічного обстеження Північного мосту проїзд частково відновили, але з обмеженнями для окремих категорій транспорту.

Резервні схеми мають допомогти перерозподілити автомобільні потоки та зменшити навантаження на доступні переправи.

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