Массированный ракетный удар РФ: в Киеве возникли проблемы с Интернетом

Аналитики отмечают, что этот инцидент является самым серьезным сбоем, который "коснулся Киева за последние месяцы".
После массированного ракетного удара в Киеве 2 января фиксируют проблемы с Интернет-связью.
Об этом сообщат в Netblocks.
"Показатели свидетельствуют о значительном нарушении подключения к Интернету в Киеве на фоне новых российских ракетных атак по гражданской и критической инфраструктуре столицы. Этот инцидент является самым серьезным сбоем, связанным с конфликтом, который коснулся Киева за последние месяцы", — говорится в сообщении.
Как свидетельствует инфографика, Интернет-связь упала до 80% от нормального уровня.
Напомним, во время ракетных обстрелов в некоторых районах столицы пропал свет. Специалисты работают над возобновлением электроснабжения.
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