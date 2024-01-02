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Массированный ракетный удар РФ: в Киеве возникли проблемы с Интернетом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Массированный ракетный удар РФ: в Киеве возникли проблемы с Интернетом

Интернет-связь / Фото: Associated Press

Аналитики отмечают, что этот инцидент является самым серьезным сбоем, который "коснулся Киева за последние месяцы".

После массированного ракетного удара в Киеве 2 января фиксируют проблемы с Интернет-связью.

Об этом сообщат в Netblocks.

"Показатели свидетельствуют о значительном нарушении подключения к Интернету в Киеве на фоне новых российских ракетных атак по гражданской и критической инфраструктуре столицы. Этот инцидент является самым серьезным сбоем, связанным с конфликтом, который коснулся Киева за последние месяцы", — говорится в сообщении.

Как свидетельствует инфографика, Интернет-связь упала до 80% от нормального уровня.

Проблемы с Интернетом в Киеве. Инфографика. ФОТО: Netblocks/X / ©
Проблемы с Интернетом в Киеве. Инфографика. ФОТО: Netblocks/X

Напомним, во время ракетных обстрелов в некоторых районах столицы пропал свет. Специалисты работают над возобновлением электроснабжения.

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Просмотры
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