Ракета впала за 10 метрів: що відбувається на місці атакованої багатоповерхівки у Києві

Станом на 11:15 кількість постраждалих внаслідок російської атаки по багатоповерхівці у Соломʼянському районі у Києві зросла до 33, одна людина загинула.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, який прибув на місці атаки РФ.

"Картина гнітюча… Зараз на місці працюють рятувальники, пожежні, медики. На цю годину одна жінка загинула, постраждали 33 людини. 32 із них медики госпіталізували. Ракета впала за 10 метрів від будинку", - розповів він.

За його словами, неподалік від постраждалого будинку організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу.

Також від ракетної атаки постраждали будівлі у Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському районах. Скрізь працюють екстренні служби.

"Внаслідок атаки у житлових будинках деяких районів міста відсутня електроенергія та водопостачання. Комунальні служби зараз працюють над їх відновленням", - наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 11 годину через російський удар загинуло 4 людей, ще 99 - отримали поранення.

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