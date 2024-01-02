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Ракетний удар по Київщині: що відомо про жертв та наслідки атаки – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Ракетний удар по Київщині: що відомо про жертв та наслідки атаки – фото

Зруйнований будинок на Київщині після атаки РФ / Фото: Поліція Київської області

На Київщині внаслідок атаки окупантів є жертви та поранені.

Окупаційна армія Росії почала атаку по Київській області у ніч проти 2 січня, випустивши БПлА, а вже зранку продовжила масовану атаку ракетами. Наразі відомо , що дві людини загинули, ще 16 – отримали тілесні ушкодження, 11 потерпілих проходять медичне обстеження. 

Поліція Київської області розповіла про наслідки удару по показала фото.

Постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони.

Наслідки атаки РФ по Київщині / ©
Наслідки атаки РФ по Київщині
Наслідки атаки РФ по Київщині / ©
Наслідки атаки РФ по Київщині
Наслідки атаки РФ по Київщині / ©
Наслідки атаки РФ по Київщині
Наслідки атаки РФ по Київщині / ©
Наслідки атаки РФ по Київщині

Станом на 11:00 ранку 2 січня у населених пунктах Київщини зафіксовані пошкодження 16 приватних будинків, п’яти багатоквартирних, 75 транспортних засобів. 

Крім того, пожежа сталася в недобудованій церкві, зазнали руйнувань декілька підприємств та складських приміщень.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усю інформацію про ракетну атаку РФ по Україні. 

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Дата публікації
Перегляди
1042
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