Ракетний удар по Київщині: що відомо про жертв та наслідки атаки – фото

На Київщині внаслідок атаки окупантів є жертви та поранені.
Окупаційна армія Росії почала атаку по Київській області у ніч проти 2 січня, випустивши БПлА, а вже зранку продовжила масовану атаку ракетами. Наразі відомо , що дві людини загинули, ще 16 – отримали тілесні ушкодження, 11 потерпілих проходять медичне обстеження.
Поліція Київської області розповіла про наслідки удару по показала фото.
Постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони.
Станом на 11:00 ранку 2 січня у населених пунктах Київщини зафіксовані пошкодження 16 приватних будинків, п’яти багатоквартирних, 75 транспортних засобів.
Крім того, пожежа сталася в недобудованій церкві, зазнали руйнувань декілька підприємств та складських приміщень.
Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усю інформацію про ракетну атаку РФ по Україні.
Читайте також: