Ракетний удар по Київщині: що відомо про жертв та наслідки атаки – фото

На Київщині внаслідок атаки окупантів є жертви та поранені.

Окупаційна армія Росії почала атаку по Київській області у ніч проти 2 січня, випустивши БПлА, а вже зранку продовжила масовану атаку ракетами. Наразі відомо , що дві людини загинули, ще 16 – отримали тілесні ушкодження, 11 потерпілих проходять медичне обстеження.

Поліція Київської області розповіла про наслідки удару по показала фото.

Постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони.

Наслідки атаки РФ по Київщині

Наслідки атаки РФ по Київщині

Наслідки атаки РФ по Київщині

Наслідки атаки РФ по Київщині

Станом на 11:00 ранку 2 січня у населених пунктах Київщини зафіксовані пошкодження 16 приватних будинків, п’яти багатоквартирних, 75 транспортних засобів.

Крім того, пожежа сталася в недобудованій церкві, зазнали руйнувань декілька підприємств та складських приміщень.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усю інформацію про ракетну атаку РФ по Україні.

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