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- Київ
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У Києві сталася смертельна ДТП: автомобіль буквально опинився на стовпі
Уранці 23 листопада на бульварі Миколи Міхновського в Печерському районі Києва легковик Buick врізався у стовп, унаслідок чого загинув водій, а на дорозі утворився затор.
У Печерському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль врізався у стовп, водій загинув.
Про це повідомили у ДСНС Києва у Telegram.
За інформацією рятувальників, повідомлення про аварію на бульварі Миколи Міхновського (поблизу станції метро «Либідська») надійшло 23 листопада о 10:04.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля Buick не впорався з керуванням та влетів у стовп.
У соцмережах очевидці опублікували кадри з місця події, на яких видно, що понівечене авто буквально опинилося на стовпі, а через ДТП на ділянці дороги утворився сильний затор.
На місце виїжджали рятувальники, які за допомогою спеціального гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблого водія.
Усі обставини та причини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.
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