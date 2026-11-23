Смертельна ДТП у Печерському районі / © скриншот з відео

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У Печерському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль врізався у стовп, водій загинув.

Про це повідомили у ДСНС Києва у Telegram.

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За інформацією рятувальників, повідомлення про аварію на бульварі Миколи Міхновського (поблизу станції метро «Либідська») надійшло 23 листопада о 10:04.

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Попередньо встановлено, що водій автомобіля Buick не впорався з керуванням та влетів у стовп.

У соцмережах очевидці опублікували кадри з місця події, на яких видно, що понівечене авто буквально опинилося на стовпі, а через ДТП на ділянці дороги утворився сильний затор.

Смертельна ДТП у Печерському районі Києва / © "Київ24"

На місце виїжджали рятувальники, які за допомогою спеціального гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблого водія.

Смертельна ДТП у Печерському районі Києва / © ГУ ДСНС у Києві

Смертельна ДТП у Печерському районі Києва / © ГУ ДСНС у Києві

Смертельна ДТП у Печерському районі Києва / © ГУ ДСНС у Києві

Усі обставини та причини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.

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