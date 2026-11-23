Поліція під будинком зловмисника / © Поліція Києва

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У Голосіївському районі Києва 50-річний місцевий мешканець поранив ножем собаку під час конфлікту через вигул тварини біля його приватного будинку.

Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру, інформує поліція Києва.

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Днями до поліції на спецлінію 102 звернулася дівчина й повідомила, що невідомий під час словесної суперечки поранив ножем собаку її хлопця. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

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За попередніми даними правоохоронців, молода пара вигулювала на вулиці Батумській метиса на кличку Білка. У цей час до них підійшов незнайомець і висловив обурення через те, що собаку вигулюють поблизу його будинку. Суперечка швидко загострилася: під час конфлікту чоловік дістав із кишені ніж, ударив тварину по голові та втік.

Пораненого собаку оперативно доправили до ветеринарної клініки. Фахівці надали тварині необхідну допомогу, після чого відпустили додому — наразі пес перебуває під наглядом господарів і продовжує лікування.

Сабака Білка до поранення / © Поліція Києва

Знаряддя злочину / © Поліція Києва

Білка у ветклініці / © Поліція Києва

50-річний зловмисник, який вдарив собаку білку ножем / © Поліція Києва

Оперативники Голосіївського управління поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 50-річний місцевий житель. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з твариною, вчинене активним способом, що призвело до тілесних ушкоджень. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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Нагадаємо, в Одесі пес, який загубився після обстрілу, сам прийшов на мітинг і знайшов господарку.

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