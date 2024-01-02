Ігнат – про атаку 2 січня: основний удар був по Києву, також 10 "Іскандерів" одночасно на Київщину летіли

Ракети були різних типів: три ракети "Калібр" з південного напрямку, під ранок з моря були випущені, ракети морського базування, єдине – не було ракет Х-22.

Військовослужбовці повітряного командування "Центр" у вівторок, 2 січня, приймали основний удар і відбивали його. Основний удар був на Київ. Але і Харківщина постраждала, тому що туди часто дістають ракети, які летять по балістичній траєкторії - С-300, С-400, "Іскандер". Тому власне такі жахливі наслідки, бо для того, щоб збивати ці ракети, потрібні відповідні засоби, які можуть це робити. І 10 "Іскандерів" одночасно на Київщину – доволі потужний удар. І всі ці ракети були знищені.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 2 січня.

"Атака нагадує нам ту, яка була 29 грудня. Майже стільки ж засобів повітряного нападу. Так само різних типів були ракети. Єдине, не було ракет Х-22, але були три ракети "Калібр" з південного напрямку під ранок з моря були випущені. Ракети морського базування теж були знищені нашими захисниками", - сказав він.

Ігнат зазначив, що масовані атаки від 29 грудня по цей час не припиняються, повітряні тривоги лунають як вдень, так і вночі. "Закликаємо громадян бути пильними і дотримуватись тривог", - підсумував він.

Відомо, що від ночі загарбники випускали по Києву дрони, "Кинджали", крилаті ракети. Сили ППО збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинжал".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗❗ Ігнат - про атаку 2 січня: Основний удар був по Києву! Але Росія вгатила і по своєму ж селу!

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