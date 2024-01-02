Потужний ракетний удар по Києву: зросла кількість загиблих

З будинку було евакуйовано понад 130 мешканців.

У Києві до двох зросла кількість загиблих внаслідок потужної ракетної атаки зранку 2 січня. Крім того, збільшилася кількість потерпілих до майже пів сотні.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"До 49 збільшилася кількість постраждалих у будинку в Солом'янському районі. І вже двоє загиблих", - наголосив очільник столиці.

За словами Кличка, у медзакладах наразі перебуває 43 людини. На місці ракетної атаки продовжують працювати усі екстрені служби.

У КМВА додали, що у Солом’янському районі рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб та 134 людини евакуювали. Пожежу локалізовано, ліквідація наслідків триває.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували столицю безпілотниками, але вже зранку запустили по Києву "Кинджали" та крилаті ракети. Внаслідок такої масованої ракетної атаки сталися руйнування житлових будинків, а також пошкодження інфраструктури.

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