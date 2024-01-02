"Кинджали", крилаті ракети і дрони: що відомо про потужний масований удар по Києву

Від ночі до ранку вівторка, 2 січня, агресорка Росія завдала потужного масованого удару по Києву. Окупанти атакували безпілотниками Shahed та різними типами ракет. Зокрема, й "Кинджалами".

Про деталі потужної атаки на столицю повідомили у КМВА.

"Другий поспіль із застосуванням великого арсеналу повітряного озброєння. Повітряна тривога сумарно тривала майже шість годин", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака дронів

Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпаси типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БпЛА «Shahed»

Згодом понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ, понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Сили ППО збили понад 6 десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал» (остаточно тип і кількість дадуть ПС).

Внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі. Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. Бійці ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей. Попередньо, вже виявлено понад 25 постраждалих. Ці дані ще уточнюются.

Наслідки ракетної атаки по інших районах

- в Деснянському р-ні попередньо є загорання супермаркету;

- в Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

- в Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території;

- в Печерському р-ні - на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

- в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:

- в Святошинському р-ні – на нежитлову забудову;

- в Подільському р-ні є загоряння на території ринку; пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно 6 авто; а також рештки упали на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється;

- Шевченківський р-н – падіння решток на відкриту територію.