Влада Ірпеня заявила про відбиття атаки, але є інформація про вибух у місті

Влада Ірпеня заявила про відбиття атаки, але є інформація про вибух у місті

Жителів Ірпеня закликають не виходити з домівок.

Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин повідомив, що 27 лютого до міста з боку Бучі зайшли російські танки, проте наступ було відбито. Водночас у Мережі з’явився відеозапис ймовірного вибуху на території міста.

Про це Маркушин сказав під час відеозвернення.

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"Доброго дня. Сьогодні для нашої громади та для України дуже важкий день. Сьогодні в Ірпінь зайшли зі сторони Бучі танки. Ми з хлопцями відбили. Дуже дякуємо", ­– розповів міський голова.

Він звернувся до жителів Ірпеня із закликом максимально намагатися залишатися вдома через постійні обстріли.

"Постійно йдуть обстріли. Ірпінь ми тримаємо. Підійшла підмога. У тих, у кого немає їжі, у нас люди з інвалідністю, є бабусі літнього віку, які не можуть іти. Будь ласка, сусіди, допомагайте. Усім об’єднуватись", ­– закликав Маркушин.

Він також попросив жителів Ірпеня звертатися по допомогу до місцевої влади в разі відсутності харчів.

"Ми працюємо, Ірпінь захищений. Ми відбили всіх. Сьогодні бій потрібен на 100%. Будь ласка, допомагайте. Слава Україні", ­– резюмував мер.