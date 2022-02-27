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Противник дезорганізований: Арестович розповів про ситуацію під Києвом та у столиці

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Противник дезорганізований: Арестович розповів про ситуацію під Києвом та у столиці

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За його словами, підключилися до боротьби з ворогом і місцеві жителі. Частину російських БМП спалили "коктейлями Молотова" просто у Бучі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, яка ситуація зараз під Києвом та у столиці.

"На західних околицях столиці була спроба просунутися у напрямку Бучі, Гостомеля та Ірпіні, але потрапив під потужний ракетний та артилерійський удар від ЗСУ. Противник дезорганізований і зараз лише невеличкі його сили вдаються до спроб провести розвідку у напрямку міста Ірпінь", — сказав він.

Арестович запевнив, що ЗСУ контролюють ситуацію, знищуюють ворога. За його словами, підключилися до боротьби з ворогом і місцеві жителі. Частину російських БМП спалили "коктейлями Молотова" просто у Бучі.

Раніше в Офісі президента доповіли про оперативну ситуацію в Україні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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