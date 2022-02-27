Противник дезорганізований: Арестович розповів про ситуацію під Києвом та у столиці

Противник дезорганізований: Арестович розповів про ситуацію під Києвом та у столиці

За його словами, підключилися до боротьби з ворогом і місцеві жителі. Частину російських БМП спалили "коктейлями Молотова" просто у Бучі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, яка ситуація зараз під Києвом та у столиці.

"На західних околицях столиці була спроба просунутися у напрямку Бучі, Гостомеля та Ірпіні, але потрапив під потужний ракетний та артилерійський удар від ЗСУ. Противник дезорганізований і зараз лише невеличкі його сили вдаються до спроб провести розвідку у напрямку міста Ірпінь", — сказав він.

Арестович запевнив, що ЗСУ контролюють ситуацію, знищуюють ворога. За його словами, підключилися до боротьби з ворогом і місцеві жителі. Частину російських БМП спалили "коктейлями Молотова" просто у Бучі.

Раніше в Офісі президента доповіли про оперативну ситуацію в Україні.