Інформація про влучення снарядів у пункт захоронення радіоактивних відходів у Києві НЕ відповідає дійсності

Інформація про влучення снарядів у пункт захоронення радіоактивних відходів у Києві НЕ відповідає дійсності

Виходу радіонуклідів не відбулося.

Інформація про влучення снарядів у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об‘єднання Радон" НЕ відповідає дійсності.

Рятувальники Київського гарнізону та фахівці ДСНС виїхали на місце події для розвідки та вимірювання радіаційного фону повітря.

На місці було встановлено, що внаслідок обстрілів невідомий об’єкт влучив поруч з підприємством та НЕ потрапив у важливі об‘єкти.

У ДСП "Об’єднання Радон" запевняють, що виходу радіонуклідів не відбулося, радіаційний фон в нормі, поверхневого забруднення немає. Також на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія Головного управління ДСНС, яка підтвердила, що загрози для населення немає.