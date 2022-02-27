У Києві змінили правила роботи вокзалу через комендантську годину

У Києві змінили правила роботи вокзалу через комендантську годину

Усі зони очікування відкриті для пасажирів.

У зв’язку з введенням у Києві та області комендантської години до 08:00 понеділка 28 лютого, висадка пасажирів з усіх поїздів у напрямку Києва дозволена без права покинути територію вокзалу.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

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Посадка на поїзди можлива тільки для пасажирів, що вже перебувають на території вокзалу Київ-Пасажирський.

Усі зони очікування відкриті для пасажирів.

"Просимо враховувати це при плануванні поїздки", - попередили в компанії.