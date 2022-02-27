Російські військові на Київщині переодягаються у цивільне (фото)

Російські військові на Київщині переодягаються у цивільне (фото)

Будьте уважні!

Російські військові в Гостомелі на Київщині переодягаються у цивільне.

Про це в Мережі повідомляють місцеві жителі.

Відповідне фото зробили на вулиці Богдана Хмельницького. Українців закликають бути уважними.

"Місцеві жителі повідомляють, що в Гостомелі на вулиці Богдана Хмельницького російські військові переодягаються в цивільне", - йдеться у повідомленні.