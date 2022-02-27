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Власти Ирпеня заявили об отражении атаки, но есть информация о взрыве в городе

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Власти Ирпеня заявили об отражении атаки, но есть информация о взрыве в городе

Жителей Ирпеня призывают не выходить из домов.

Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин сообщил, что 27 февраля в город со стороны Бучи вошли российские танки, однако наступление было отражено. В то же время в Сети появилась видеозапись предполагаемого взрыва на территории города.

Об этом Маркушин сказал во время видеообращения.

"Здравствуйте. Сегодня для нашей общины и для Украины очень тяжелый день. Сегодня в Ирпень зашли со стороны Бучи танки. Мы с ребятами отбили. Большое спасибо", — рассказал городской голова.

Он обратился к жителям Ирпеня с призывом максимально пытаться оставаться дома из-за постоянных обстрелов.

"Постоянно идут обстрелы. Ирпень мы держим. Подошла помощь. У тех, у кого нет еды, у нас люди с инвалидностью, есть бабушки пожилого возраста, которые не могут идти. Пожалуйста, соседи, помогайте. Всем объединяться", – призвал Маркушин.

Он также попросил жителей Ирпеня обращаться за помощью к местным властям в случае отсутствия продовольствия.

"Мы работаем, Ирпень защищен. Мы отбили всех. Сегодня бой нужен на 100%. Пожалуйста, помогайте. Слава Украине", – резюмировал мэр.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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