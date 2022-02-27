Власти Ирпеня заявили об отражении атаки, но есть информация о взрыве в городе

Власти Ирпеня заявили об отражении атаки, но есть информация о взрыве в городе

Жителей Ирпеня призывают не выходить из домов.

Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин сообщил, что 27 февраля в город со стороны Бучи вошли российские танки, однако наступление было отражено. В то же время в Сети появилась видеозапись предполагаемого взрыва на территории города.

Об этом Маркушин сказал во время видеообращения.

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"Здравствуйте. Сегодня для нашей общины и для Украины очень тяжелый день. Сегодня в Ирпень зашли со стороны Бучи танки. Мы с ребятами отбили. Большое спасибо", — рассказал городской голова.

Он обратился к жителям Ирпеня с призывом максимально пытаться оставаться дома из-за постоянных обстрелов.

"Постоянно идут обстрелы. Ирпень мы держим. Подошла помощь. У тех, у кого нет еды, у нас люди с инвалидностью, есть бабушки пожилого возраста, которые не могут идти. Пожалуйста, соседи, помогайте. Всем объединяться", – призвал Маркушин.

Он также попросил жителей Ирпеня обращаться за помощью к местным властям в случае отсутствия продовольствия.

"Мы работаем, Ирпень защищен. Мы отбили всех. Сегодня бой нужен на 100%. Пожалуйста, помогайте. Слава Украине", – резюмировал мэр.