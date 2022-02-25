Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

ЗСУ розтрощили російську військову колону в Ірпені

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ розтрощили російську військову колону в Ірпені

УНІАН

Військові зазначили, що спалили колону ворога.

Українські бійці в Ірпені Київської області знищили техніку російських військових та особовий склад.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ. 

"Спалена колона Росгвардії в Ірпені. Смерть ворогам!!!" – йдеться у повідомленні.

На сторінці Сухопутних військ у мережі також опубліковане відео, зняте на місці подій після ліквідації ворога. Проте не рекомендуємо переглядати його, якщо вам немає 18 років.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Наступна публікація