В одному з готелів Києва знайдена мертвою кременчуцька адвокатка

Тіло Наталії Шаповал направлено на судмедекспертизу, аби встановити причини смерті.
У Києві, в номері готелю, була знайдена мертвою кременчуцька адвокатка Наталія Шаповал.
Про це повідомляє "Кременчуцька газета" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За попередніми даними, ще вчора адвокати Кременчука були стурбовані тим, що їхня колега не виходить на зв’язок. Поліція повідомила цю інформацію столичним правоохоронцям і ті сьогодні увійшли до номера, де мешкала адвокатка, та виявили її мертвою.
Тіло жінки направлено на судмедекспертизу, аби встановити причини смерті.
Відомо, що Наталія Шаповал разом із чоловіком у Кременчуці працювала у адвокатському об'єднанні "Шаповал та партнери".
Крім того, жінка викладала на кафедрі теоріі, історіі держави та права у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського.
Нагадаємо, місяць тому у Києві знайшли мертвим колишнього суддю Солом'янського районного суду Сергія Зінченка.
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