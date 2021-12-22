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В одному з готелів Києва знайдена мертвою кременчуцька адвокатка

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В одному з готелів Києва знайдена мертвою кременчуцька адвокатка

Фото: Натали Шаповал / facebook.com

Тіло Наталії Шаповал направлено на судмедекспертизу, аби встановити причини смерті.

У Києві, в номері готелю, була знайдена мертвою кременчуцька адвокатка Наталія Шаповал.

Про це повідомляє "Кременчуцька газета" з посиланням на джерела в правоохоронних органах. 

За попередніми даними, ще вчора адвокати Кременчука були стурбовані тим, що їхня колега не виходить на зв’язок. Поліція повідомила цю інформацію столичним правоохоронцям і ті сьогодні увійшли до номера, де мешкала адвокатка, та виявили її мертвою. 

Тіло жінки направлено на судмедекспертизу, аби встановити причини смерті.

Відомо, що Наталія Шаповал разом із чоловіком у Кременчуці працювала у адвокатському об'єднанні "Шаповал та партнери".

Фото: Натали Шаповал / facebook.com / ©
Фото: Натали Шаповал / facebook.com

Крім того, жінка викладала на кафедрі теоріі, історіі держави та права у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського.

Нагадаємо, місяць тому у Києві знайшли мертвим колишнього суддю Солом'янського районного суду Сергія Зінченка.

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