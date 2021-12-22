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В одной из гостиниц Киева найдена мертвой кременчугская адвокатка

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В одной из гостиниц Киева найдена мертвой кременчугская адвокатка

Фото: Натали Шаповал/facebook.com

Тело Натальи Шаповал направлено на судмедэкспертизу, чтобы установить причины смерти.

В Киеве, в номере гостиницы, была найдена мертвой кременчугская адвокат Наталья Шаповал.

Об этом сообщает "Кременчугская газета" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, еще вчера адвокаты Кременчуга были озабочены тем, что их коллега не выходит на связь. Полиция сообщила эту информацию столичным правоохранителям, и те сегодня вошли в номер, где проживала адвокат, и обнаружили ее мертвой.

Тело женщины направлено на судмедэкспертизу, чтобы установить причины смерти.

Известно, что Наталья Шаповал вместе с мужем в Кременчуге работала в адвокатском объединении "Шаповал и партнеры".

Фото: Натали Шаповал/facebook.com / ©
Фото: Натали Шаповал/facebook.com

Кроме того, женщина преподавала на кафедре теории, истории государства и права в Кременчугском национальном университете им. М. Остроградского.

Напомним, месяц назад в Киеве нашли мертвым бывшего судью Соломенского районного суда Сергея Зинченко.

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