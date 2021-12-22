Кинули на морозі: у Києві під Шулявським мостом знайшли шістьох цуценят

Кинули на морозі: у Києві під Шулявським мостом знайшли шістьох цуценят

Цуценята дуже слабкі, у них роздуті животи і вага від 1,500 до 2 кг.

У Києві під Шулявським мостом знайшли шістьох цуценят.

Цуценята дуже слабкі, у них роздуті животи і вага від 1,500 до 2 кг.

Про це написала киянка Ірина Вендрах в Facebook.

Жінка зазначила, що терміново потрібно перешкоджати інтоксикації, лікувати від глистів та вакцинувати.

Наразі цуценят відвезли на перетримку. Щомісяця за це треба платити 1500 грн, не враховуючи ліки та корм.

"Корм гастроінтестінал – дві консерви на день – це 82 грн одна банка. Разом 4 920 на місяць, вони слабкі та сухий корм їм не можна тільки консерви з рисом. Глистогонне я сьогодні купила і кілька банок консерви, рис – це вже 900 грн тільки за сьогодні. Життєво необхідні вакцини для шістьох цуценят – це 2000 грн (вакцинація та ревакцинація)”, – підрахувала киянка Ірина, яка знайшла малюків.

На щастя, на пост жінки у Мережі відгукнулися небайдужі й завдяки їм за добу вдалося зібрати майже 13 тисяч гривень. За ці гроші можна закупити найнеобхідніше на найближчі дні.

Нагадаємо, у Києві на Оболоні собаку прив'язали біля будівельного гіпермаркету та залишили помирати на морозі. Собака наразі перебуває у Київській міській лікарні ветеринарної медицини.

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