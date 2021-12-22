У всіх районах Києва встановили новорічні ялинки: де їх знайти

У всіх районах Києва встановили новорічні ялинки: де їх знайти

Ялинки встановлені в 10 районах столиці.

Необов'язково їхати до центру Києва для того, щоби поринути у новорічний настрій і погуляти біля гарної ялинки. У кожному районі столиці для мешканців встановили ошатне дерево та підготували святкову програму.

ТСН.ua зібрав адреси, де знайти ялинки у місті.

Ялинки встановлені в 10 районах:

Голосіївський район – майданчик біля ТРЦ "Ocean Plaza" на Либідській площі

– майданчик біля ТРЦ "Ocean Plaza" на Либідській площі Дарницький район – парк "Воїнів-інтернаціоналістів", вулиця Архітектора Вербицького

– парк "Воїнів-інтернаціоналістів", вулиця Архітектора Вербицького Деснянський район – біля будівлі Деснянської районної адміністрації, проспект В. Маяковського, 29, та на житловому масиві "Лісовий", вулиця Мілютенка, 19

– біля будівлі Деснянської районної адміністрації, проспект В. Маяковського, 29, та на житловому масиві "Лісовий", вулиця Мілютенка, 19 Дніпровський район – парк культури та відпочинку "Перемога", вул. Перова, 2

– парк культури та відпочинку "Перемога", вул. Перова, 2 Оболонський район – біля Оболонської районної адміністрації, вул. Маршала Тимошенка, 16

– біля Оболонської районної адміністрації, вул. Маршала Тимошенка, 16 Печерський район – Маріїнський парк, вулиця Грушевського

– Маріїнський парк, вулиця Грушевського Подільський район – Контрактова площа, біля пам'ятника Петру Сагайдачному

– Контрактова площа, біля пам'ятника Петру Сагайдачному Святошинський район – біля будівлі Святошинської районної адміністрації, проспект Перемоги, 97

– біля будівлі Святошинської районної адміністрації, проспект Перемоги, 97 Солом'янський район – парк "Відрадний", вул. Героїв Севастополя, 37

– парк "Відрадний", вул. Героїв Севастополя, 37 Шевченківський район – парк Шевченка, вулиця Володимирська, 60

Нагадаємо, що новорічну ялинку у Києві від 1960-х років завжди встановлювали на Майдані Незалежності. Традиція змінилася, коли 2013 року не до кінця зібраний каркас новорічного дерева захопили протестувальники, а ялинка стала одним із символів Революції Гідності та атрибутом Євромайдану.

Тоді святкування перенесли на Софійську площу, де вбирають головну ялинку країни й досі. ТСН.ua згадав, якими були головні ялинки країни у Києві в різні роки.

На Софійській площі засвітили головну ялинку України

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