У всіх районах Києва встановили новорічні ялинки: де їх знайти

Ялинки встановлені в 10 районах столиці.
Необов'язково їхати до центру Києва для того, щоби поринути у новорічний настрій і погуляти біля гарної ялинки. У кожному районі столиці для мешканців встановили ошатне дерево та підготували святкову програму.
ТСН.ua зібрав адреси, де знайти ялинки у місті.
Ялинки встановлені в 10 районах:
- Голосіївський район – майданчик біля ТРЦ "Ocean Plaza" на Либідській площі
- Дарницький район – парк "Воїнів-інтернаціоналістів", вулиця Архітектора Вербицького
- Деснянський район – біля будівлі Деснянської районної адміністрації, проспект В. Маяковського, 29, та на житловому масиві "Лісовий", вулиця Мілютенка, 19
- Дніпровський район – парк культури та відпочинку "Перемога", вул. Перова, 2
- Оболонський район – біля Оболонської районної адміністрації, вул. Маршала Тимошенка, 16
- Печерський район – Маріїнський парк, вулиця Грушевського
- Подільський район – Контрактова площа, біля пам'ятника Петру Сагайдачному
- Святошинський район – біля будівлі Святошинської районної адміністрації, проспект Перемоги, 97
- Солом'янський район – парк "Відрадний", вул. Героїв Севастополя, 37
- Шевченківський район – парк Шевченка, вулиця Володимирська, 60
Нагадаємо, що новорічну ялинку у Києві від 1960-х років завжди встановлювали на Майдані Незалежності. Традиція змінилася, коли 2013 року не до кінця зібраний каркас новорічного дерева захопили протестувальники, а ялинка стала одним із символів Революції Гідності та атрибутом Євромайдану.
Тоді святкування перенесли на Софійську площу, де вбирають головну ялинку країни й досі. ТСН.ua згадав, якими були головні ялинки країни у Києві в різні роки.
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