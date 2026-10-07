Ветерана після сутичок на Теремках затримали із застосуванням сили: адвокати заявили про перевищення влади

Теремки / © Telegram / Сергій Стерненко

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У Києві ветерана Любомира Дмитришина, який брав участь у протестах на Теремках і якого поліція вважає організатором сутичок, затримали із застосуванням сили. Його адвокати заявили про можливі ознаки перевищення влади з боку окремих правоохоронців.

За словами захисників із юридичної компанії Miller, під час обшуку поліцейські нібито безпідставно застосували до Дмитришина фізичну силу, а потім затримали його, не пояснивши причин. Адвокати також стверджують, що правоохоронці не показали документів, які підтверджували б їхні повноваження, а в ухвалі суду були помилки в адресі та прізвищі ветерана.

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Захист також заявив про відсутність безперервної відеофіксації під час слідчих дій та про те, що права Дмитришину роз'яснили вже після завершення обшуку. Крім того, правоохоронці вилучили телефон і ноутбук його дружини, хоча, за даними адвокатів, вона не брала участі в протестах.

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Адвокати звернулися до суду з вимогою перевірити законність затримання та мають намір ініціювати кримінальне провадження щодо можливого перевищення влади. Сестра Дмитришина Ярослава заявила, що під час затримання її брат не чинив опору. Станом на момент її коментаря він перебував у СІЗО, а родина не мала з ним зв'язку.

Протести та сутички на Теремках — що відомо

Конфлікт виник навколо будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, яка має забезпечити теплопостачання для 183 житлових будинків, трьох медзакладів та 18 шкіл і дитсадків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Початковий проєкт передбачав знесення 662 дерева, проте після протестів місцевих жителів КМДА скоригувала варіант, оголосивши про збереження близько 160 дерев і видалення приблизно десяти.

21 вересня у Голосіївському районі Києва відновилися роботи з будівництва резервної теплотраси, які у серпні зупиняли через вимоги місцевих мешканців припинити знищення 600 дерев.

«Київтеплоенерго» заявило, що прокладе теплотрасу за оптимізованим планом та уникне масової вирубки місцевого парку.

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Попри це у столичному мікрорайоні зібралися місцеві мешканці, які виступали проти будівництва через потенційне знищення дерев.

22 вересня протести продовжилися, в соцмережах з’явилася інформація про першу постраждалу жінку, яка отримала травму руки під час цих подій.

27 вересня на Теремках у Києві під час чергового протесту проти вирубування дерев для будівництва теплотраси сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Тоді одна з учасниць акції повідомила, що ветерана Любомира силоміць затримали та вивезли у невідомому напрямку.

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