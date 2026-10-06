У Києві лунають вибухи: перші деталі

Атака на Київ / © ТСН

Реклама

Ввечері 6 жовтня під час «жовтої» повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Реклама

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях», — попередив він.

Реклама

Тим часом у Повітряних силах попередили про групу реактивних БпЛА повз Київське водосховище курсом на Вишгород і Київ.

Водночас моніторингові чати попереджають, що цієї ночі для столиці існує особлива небезпека від балістики.

У відповідь на загрозу деякі кияни вирішили не чекати на ймовірний ракетний удар вночі, про який попереджав Володимир Зеленський і моніторингові канали, а піти переночувати до найбезпечнішого місця — метро.

Новина доповнюється

Новини партнерів

Новини партнерів