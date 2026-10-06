ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1240
Час на прочитання
1 хв

У Києві лунають вибухи: перші деталі

Київ перебуває під атакою ворожих дронів. Працює ППО, мешканці йдуть ночувати до метро через загрозу балістики.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака на Київ

Атака на Київ / © ТСН

Ввечері 6 жовтня під час «жовтої» повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях», — попередив він.

Тим часом у Повітряних силах попередили про групу реактивних БпЛА повз Київське водосховище курсом на Вишгород і Київ.

Водночас моніторингові чати попереджають, що цієї ночі для столиці існує особлива небезпека від балістики.

У відповідь на загрозу деякі кияни вирішили не чекати на ймовірний ракетний удар вночі, про який попереджав Володимир Зеленський і моніторингові канали, а піти переночувати до найбезпечнішого місця — метро.

Новина доповнюється

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie