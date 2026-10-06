- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1240
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві лунають вибухи: перші деталі
Київ перебуває під атакою ворожих дронів. Працює ППО, мешканці йдуть ночувати до метро через загрозу балістики.
Ввечері 6 жовтня під час «жовтої» повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях», — попередив він.
Тим часом у Повітряних силах попередили про групу реактивних БпЛА повз Київське водосховище курсом на Вишгород і Київ.
Водночас моніторингові чати попереджають, що цієї ночі для столиці існує особлива небезпека від балістики.
У відповідь на загрозу деякі кияни вирішили не чекати на ймовірний ракетний удар вночі, про який попереджав Володимир Зеленський і моніторингові канали, а піти переночувати до найбезпечнішого місця — метро.