Квартира в Києві за 4 тисячі: який вигляд має найдешевша оренда у столиці (фото)

Оренда квартири в Києві за 4 тисячі / © OLX

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Поки середня ціна оренди однокімнатної квартири в Києві сягає 18 тисяч гривень, на ринку трапляються й супердешеві варіанти. Наприклад, у Солом’янському районі здають житло всього за 4 тисячі гривень на місяць — це одна з найнижчих цін у місті.

Про це повідомляє «Главком».

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Оренда квартири в Києві — що пропонують за 4 тисячі гривень

Квартира розташована на вулиці Донецькій, 7. Вона має площу 31,7 кв. м і розміщена на третьому поверсі 5-поверхової «хрущовки» 1960-х років. Під час заселення потрібно сплатити за перший і останній місяці. Власники шукають орендарів без тварин.

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Житло підготовлене до капітального ремонту: звідти вивезли всі меблі та речі. У кімнаті залишилися старі шпалери, зношений паркет і дерев’яні вікна. З кімнати є вихід на засклений балкон із дерев’яним оздобленням, на якому лущиться фарба.

Оренда квартири в Києві за 4 тисячі / © OLX

«Квартира здається без меблів, що дозволяє облаштувати простір на власний смак», — ідеться в оголошенні.

Оренда квартири в Києві за 4 тисячі / © OLX

Зазначається, що 6-метрова кухня в поганому стані. Там є тільки газова плита та мийка на зношеному лінолеумі. Інших меблів чи техніки немає, тож холодильник і пральну машину доведеться купувати або везти із собою.

Оренда квартири в Києві за 4 тисячі / © OLX

Будинок розташований у зручному місці біля Севастопольської площі. Поруч є супермаркети, навчальні заклади, сквери та транспорт до центру й залізничного вокзалу.

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Оренда квартири в Києві за 4 тисячі / © OLX

Довідково: вулиця Донецька розташована на Чоколівці та пролягає від Севастопольської площі до залізниці. Вона виникла у 10-х роках XX століття під назвою Чоколівська (також зустрічалася назва Кадетська), а сучасну назву отримала у 1952 році. Забудова вулиці розпочалася у 1950-х роках і представлена переважно «сталінками» та «хрущовками», тоді як сучасних багатоповерхівок тут небагато.

Оренда квартири в Києві за 4 тисячі / © OLX

Оренда квартири в Києві за 4 тисячі / © OLX

Оренда квартири в Україні — останні новини

Нагадаємо, на заході України — новий ціновий рекорд на ринку оренди. В Ужгороді за окремі квартири у новобудовах просять уже 80–90 тисяч гривень на місяць. Ціни зростають, бо напередодні важкої зими все більше людей шукають житло у безпечніших регіонах.

Раніше ми писали, що в Україні з’явилося оголошення про продаж двоповерхового будинку площею приблизно 56 кв. м лише за 25 тис. грн. Житло повністю утеплене, має всі комунікації, меблі, побутову техніку та дров’яну піч.

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