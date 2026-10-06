У Києві змінюють графік метро через удари по мостах: як тепер ходитимуть поїзди

Станція метро «Осокорки»

Реклама

У Києві у години пік поїзди «зеленої» лінії метро курсують за спеціальним графіком.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Telegram.

Реклама

«Орієнтовно з 7:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:00 рух поїздів регулюють диспетчери. Це пов’язано з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Тому поїзди почергово здійснюють оборот на станціях „Видубичі“ та „Осокорки“», — пояснили у метрополітені.

Реклама

У міжпіковий час метро працює за звичайним графіком.

«Просимо пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок», — зазначили у Київському метрополітені.

Раніше ми писали про те, що Росія почала застосовувати проти України нові модифікації ударних та розвідувальних безпілотників, прагнучи завдати максимальної шкоди інфраструктурі до того, як Сили оборони масштабують ефективні протизаходи. За даними Головного управління розвідки МО України, окупанти суттєво оновили свій дальнобійний ударний дрон «Герань-4». Зокрема, росіяни змінили оптичну навігацію, компас та бойову частину.

Нагадаємо, раніше командир підрозділу TERRA у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов розповів, що російські війська намагаються використовувати проти мостів спеціальні кумулятивно-ріжучі боєприпаси, здатні пошкоджувати металеві елементи конструкцій. Водночас для їхнього ефективного застосування потрібне дуже точне влучання. Такий боєприпас відрізняється від звичайної вибухівки тим, що концентрує енергію вибуху в певному напрямку. За задумом, це дає змогу впливати на окремі металеві елементи мостів та інших інженерних споруд.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів