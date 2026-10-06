В Киеве меняют график метро из-за ударов по мостам: как теперь будут ходить поезда

Станция метро «Осокорки»

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В Киеве в часы пик поезда «зеленой» линии метро курсируют по специальному графику.

Об этом сообщает прессслужба Киевского метрополитена в Telegram.

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«Ориентировочно с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 движение поездов регулируют диспетчеры. Это связано с ограничениями на Южном мосту, где одновременно может находиться всего один поезд метро. Поэтому поезда по очереди совершают оборот на станциях „Выдубичи“ и „Осокорки“, — пояснили в метрополитене.

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В межпиковое время метро работает по обычному графику.

«Просим пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок», — отметили в Киевском метрополитене.

Ранее мы писали о том, что Россия начала применять против Украины новые модификации ударных и разведывательных беспилотников, стремясь нанести максимальный ущерб инфраструктуре до того, как Силы обороны масштабируют эффективные противомеры. По данным Главного управления разведки МО Украины, оккупанты существенно обновили свой дальнобойный ударный дрон «Герань-4». В частности, россияне сменили оптическую навигацию, компас и боевую часть.

Напомним, ранее командир подразделения TERRA в составе 3-го армейского корпуса Николай Волохов рассказал, что российские войска пытаются использовать против мостов специальные кумулятивно-режущие боеприпасы, способные повреждать металлические элементы конструкций. В то же время, для их эффективного применения требуется очень точное попадание. Такой боеприпас отличается от обычной взрывчатки тем, что концентрирует энергию взрыва в определенном направлении. По замыслу это позволяет влиять на отдельные металлические элементы мостов и других инженерных сооружений.

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