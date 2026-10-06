Пожар, огонь / © pixabay.com

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В Киеве утром 6 октября во время воздушной тревоги из-за угрозы ударных беспилотников обломки упали на здание учебного заведения.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация .

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По данным КМВА, в Оболонском районе в результате падения обломков возникло возгорание на крыше учебного заведения.

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На место происшествия следуют соответствующие службы. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

В столице объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения вражеских беспилотников. По состоянию на сегодняшний день в Киеве уже объявлен отбой тревоги.

Напомним, что в начале октября Россия начала атаковать мосты через Днепр в Киеве. 1–2 октября под ударами оказался Южный мост, а 3 октября – Северный.

Из-за повреждений движение отдельными переправами ограничивали или полностью останавливали, что повлекло значительные пробки и усложнило сообщение между двумя берегами столицы.

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Городские власти также изменили правила движения мостами во время воздушных тревог . На Южном мосту движение с правого на левый берег ограничивают на 15 минут после объявления тревоги, а на Подольско-Воскресенском движение в обоих направлениях приостанавливают на 15 минут после объявления или отбоя.

Для частичной разгрузки автомобильного сообщения «Укрзализныця» с 5 по 9 октября запустила 18 дополнительных шаттлов Kyiv City Express между станциями Выдубичи и Дарница. Они курсируют в часы пик - с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00.

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