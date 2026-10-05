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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2026
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала элитный Печерск в Киеве: что известно

В Печерском районе Киева вечером 5 октября из-за падения обломков сбитого российского дрона загорелись автомобили.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Атака дронов на центр столицы 5 октября

Атака дронов на центр столицы 5 октября

Сегодня, вечером, 5 октября, в Киеве во время «желтой» воздушной тревоги снова раздались взрывы.

Об этом сообщили в КГВА.

В центре столицы, в Печерском районе, обломки вражеских БПЛА упали на открытой территории жилого дома. В результате загорелись припаркованные рядом автомобили. Экстренные службы следуют на место происшествия.

Остальные детали в КГВА не уточнили.

Сегодня днем после серии российских ударов по мостам Киев приходил в себя от масштабных пробок. Мы писали, где уже возобновилось движение, как курсирует общественный транспорт и что известно о повреждении переправ через Днепр.

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