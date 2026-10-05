РФ атаковала элитный Печерск в Киеве: что известно

Атака дронов на центр столицы 5 октября

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Сегодня, вечером, 5 октября, в Киеве во время «желтой» воздушной тревоги снова раздались взрывы.

Об этом сообщили в КГВА.

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В центре столицы, в Печерском районе, обломки вражеских БПЛА упали на открытой территории жилого дома. В результате загорелись припаркованные рядом автомобили. Экстренные службы следуют на место происшествия.

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Остальные детали в КГВА не уточнили.

Сегодня днем после серии российских ударов по мостам Киев приходил в себя от масштабных пробок. Мы писали, где уже возобновилось движение, как курсирует общественный транспорт и что известно о повреждении переправ через Днепр.

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