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- Київ
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РФ атакувала елітний Печерськ у Києві: що відомо
У Печерському районі Києва ввечері 5 жовтня через падіння уламків збитого російського дрона зайнялися автівки.
Сьогодні, ввечері, 5 жовтня, у Києві під час «жовтої» повітряної тривоги знову пролунали вибухи.
Про це повідомили у КМВА.
У центрі столиці, у Печерському районі уламки ворожих БПЛА впали на відкритій території житлового будинку. Внаслідок цього загорілися припарковані поруч автомобілі. Екстрені служби слідують на місце події.
Інших деталей у КМВА не уточнили.
Сьогодні вдень після серії російських ударів по мостах Київ оговтувався від масштабних заторів. Ми писали, де вже відновився рух, як курсує громадський транспорт та що відомо про пошкодження переправ через Дніпро.